Война Израиля и ХАМАСа: о чем говорили на мирном саммите в Египте

На Западе считают, что происходящее в Газе не должно стать более широким конфликтом, превратиться в религиозную войну и столкновение цивилизаций.

В Египте состоялся мирный саммит по противостоянию Израиля и ХАМАСа, куда приехали лидеры арабских стран и европейские дипломаты. Туда представители Тель-Авива не пришли. В то же время, Израиль продолжает готовить наземную операцию и обстреливать Сектор Газы, а арабский мир обвиняет Запад в двойных стандартах.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Мирный саммит в Египте: что известно

Президент Египта созвал мирный саммит, куда не пригласили представителей Израиля. На нем присутствовали заместитель министра иностранных дел России, временный поверенный США и лидеры арабских государств.

Однако участникам этого саммита не удалось принять совместную декларацию. Саудовская Аравия призвала мир заставить Израиль снять блокаду и остановить военную операцию в Секторе Газа. Запад выступил с другими заявлениями.

"Это ХАМАС принес ужасный террор в Израиль 7 октября, совершив отвратительные преступления. Как любое другое государство мира Израиль имеет право защищать себя и свой народ против террора - в рамках, обусловленных международным правом", - сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

На саммите Украину сравнили с Сектором Газа и обвинили Запад в двойных стандартах.

Мирный саммит в Египте

В Сектор Газа пропустили несколько грузовиков с гуманитарной помощью

Пока продолжается саммит из Египта в Сектор Газа заезжают первые грузовики с гуманитарной помощью. Об этом договорились Египет, Соединенные Штаты и Израиль. Правда пропустили только двадцать фур.

"Грузовики, которые прошли через КПП "Рафах", везут еду, воду и медикаменты, предназначенные исключительно для южного района Газы. Топливо в Газу поступать не будет", - говорит представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

Израиль продолжает готовиться к наземной операции в Газе, на границе уже не первый день стоят танки, идут усиленные учения резервистов. В Израиле говорят, что их принудили к этой войне.

Израильские танки

Также в Газе находятся более двухсот заложников, захваченных террористами ХАМАСа во время массированного нападения на Израиль две недели назад.

Двух – отпустили вечером в пятницу, это – мать с дочерью, гражданки Соединенных Штатов, в Израиле они были в гостях у родственников. О судьбе других до сих пор идут переговоры.

Израиль готовится к войне в Секторе Газа

Израиль продолжает удары по Сектору Газа и отчитывается: бьет по локациям террористов ХАМАСа. Однако на тесной полосе, вытянутой вдоль моря, проживают более двух миллионов человек, четверть из них – дети. А потому они тоже страдают.

Уничтоженный боевиками ХАМАСа дом в Израиле / Фото: Associated Press

Израиль до сих пор категорически отвергает вероятность, что именно его ракета попала по госпиталю Аль-Ахли, повлекшие за собой огромное количество жертв и бурное возмущение по всему миру. Ответственность возложили на боевиков "Исламского джихада". Соединенные Штаты тоже подтвердили эту версию.

Десятки команд западных расследователей сверяют все имеющиеся видео, чтобы подтвердить или опровергнуть это. Сегодня еще французский чиновник заявил: ракета летела не из Израиля.

Тем временем пропалестинские акции продолжаются в Берлине, Риме, Лондоне. Там звучат откровенно антисемитские лозунги. Из-за этого вмешивается полиция. Однако арабы заявляют о притеснениях.

Что говорит Запад о ситуации

Западные лидеры говорят, что то, что сейчас происходит в Газе не должно стать более широким конфликтом, превратиться в религиозную войну и столкновение цивилизаций.

Приглашенный на мирный форум Махмуд Аббас большого влияния на Сектор Газа не имеет - две части палестинских территорий отделены и территориально, и политически.

Аббас руководит западным берегом реки Иордан, палестинцы Сектора Газа - избрали ХАМАС. В политической программе которого до сих пор отсутствует упоминание о государстве Израиль. Выиграть для ХАМАСа означает - уничтожить Израиль как государство.

Египет заранее напоминает: выселение людей из Сектора Газа на его территорию - неприемлемый сценарий. Беженцев оттуда он тоже не пропускает.

Европейские лидеры уверяют арабских в одном: они все еще помнят о конечной цели улаживания конфликта на Ближнем Востоке - создании двух государств для двух народов. А пока этого не произошло - будут призывать Израиль не совершать военных преступлений. Присутствующий на саммите генсек ООН призвал стороны к гуманитарному перемирию.

Израиль в ответ лишь выразил сожаление из-за того, что участники саммита так и не смогли совместно осудить террор, который поставил под угрозу регион и весь мир.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Арабский мир обвиняет Запад в двойных стандартах. Итоги саммита в Египте

Напомним, Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАСа.

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