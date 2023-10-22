У Дніпрі хлопець вбив чоловіка: моторошне відео з кімнати, де сталась розправа

У Дніпрі поліцейські затримали 17-річного хлопця за вбивство чоловіка. Після скоєння злочину нападник намагався втекти.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

На "102" надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в одному з будинків в селі Миколаївка, що у Дніпровському районі. Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили 47- річного власника помешкання з численними тілесними ушкодженнями.

"Правоохоронці встановили події того дня та затримали 17-річного нападника. Як з’ясувалось, конфлікт між потерпілим та його гостем виник під час святкування дня народження підозрюваного. Хлопець завдав 47-річному чоловіку численні удари по тілу, від яких той помер", - розповіли у поліції.

Поліцейські затримали зловмисника. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Раніше стало відомо, що на Хмельниччині чоловік задушив знайому і сам викликав поліцію.

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