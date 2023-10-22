На Хмельниччині чоловік задушив знайому і сам викликав поліцію

Між чоловіком та жінкою виник конфлікт.

На Хмельниччині 51-річний чоловік під час сварки задушив знайому, а тоді сам викликав правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Злочин чоловік вчинив в селі Дмитрівка Теофіпольської громади. Тоді він прийшов у гості до 65-річної знайомої. Під час вживання алкоголю між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого підозрюваний задушив потерпілу.

"Побачивши, що накоїв, зловмисник сам викликав поліцію на місце події. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – повідомляє поліція.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від семи до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Полтавщині жінка замовила вбивство співмешканця своєї доньки, однак її план провалився.

Читайте також: