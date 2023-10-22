В Хмельницкой области мужчина задушил знакомую и сам вызвал полицию

Между мужчиной и женщиной возник конфликт.

В Хмельницкой области 51-летний мужчина во время ссоры задушил знакомую, а потом сам вызвал правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Преступление мужчина совершил в селе Дмитровка Теофипольской громады. Тогда он пришел в гости к 65-летней знакомой. При употреблении алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого подозреваемый задушил потерпевшую.

"Увидев, что натворил, злоумышленник сам вызвал полицию на место происшествия. Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – сообщает полиция.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Полтавской области женщина заказала убийство сожителя своей дочери, однако ее план провалился.

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