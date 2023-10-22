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"Двигатели с Али Экспресса": Россия атакует новыми БПЛА неустановленного типа – Игнат

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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"Двигатели с Али Экспресса": Россия атакует новыми БПЛА неустановленного типа – Игнат

Обломок дрона-камикаде "Шахед"

Юрий Игнат рассказал о новых беспилотниках, которыми Россия продолжает атаковать территорию Украины.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что оккупационная армия России атакует города Украины новыми беспилотниками неустановленного типа.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"БПЛА неустановленного типа – есть уже их обломки, остатки. Видно, из чего враг их складывает – фактически из "Али Экспресса" куплены двигатели. Таким образом, противник будет их применять. Это уже не в первый раз, когда из простых материалов, "из палок лепят" этот самолет и запускают в сторону нашего государства", — отметил Игнат.

Однако Юрий Игнат подчеркнул, несмотря на их составляющие, это БПЛА ударного типа, которые несут несколько килограммов взрывчатки и представляют опасность.

Напомним, Гуменюк сообщила о рекордном количестве свергнутых авиабомб, которыми РФ массированно бомбит юг.

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Дата публикации
Просмотры
65
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