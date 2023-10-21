Выгодно ли сейчас Китаю помогать России: мнение эксперта

Накануне Владимир Путин посетил Китай и встретился с Си Цзиньпином в рамках Международного форума "Один пояс, один путь". Диктатор мог рассчитывать на энергетическое партнерство, однако, вероятнее всего, не достиг желаемого.

Об этом сказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, сообщает 24 канал.

"Я думаю, что-то он (Путин – 24 Канал) получил, но совсем не то, на что рассчитывал. Китай имеет достаточно нефти и газа и ему не нужно столько, сколько ему пытается продать Россия. Все, что нужно, они уже покупают", – объяснила Курносова.

Китай думает о себе

По словам Котовой, ключевая проблема Китая состоит в деньгах. Так, страна вложила в проект "Шелковый путь" 1 триллион долларов, которые до сих пор не окупились. Речь шла о транспортном маршруте из промышленных центров Китая в Европу, потому что китайский лидер хотел превратиться из регионального в международного игрока.

"Китай думает о своих интересах. То, что они получают сегодня от России – количество минусов преобладает над количеством плюсов. Но так как Китай хочет быть вторым полюсом противодействия США, он держит мальчика на побегушках Путина", – сказала оппозиционерка.

Следует понимать, что Китаю невыгоден распад России, он должен быть ослаблен. При этом Си негативно влияет на общение с Путиным и санкции.

"По политическим предубеждениям такую Россию держат. Но серьезной поддержки не будет. Поэтому приходится ездить в Северную Корею и предлагать российским туристам там отдыхать", – добавила она.

Напомним, Евросоюз и Соединенные Штаты призвали власти Китая воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы та закончила войну против Украины.

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