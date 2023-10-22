Разведка Британии озвучила потери россиян на войне в Украине

Потери российской оккупационной армии погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, способных вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.

Об этом говорится в новом обзоре Минобороны Британии по состоянию на 22 октября.

Британские разведчики отмечают, что недавние российские атаки на Авдеевку привели к увеличению на 90% российских потерь.

"С февраля 2022 года Россия значительно увеличила свое военное присутствие в Украине, интенсифицировав вербовку с помощью финансовых стимулов и частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года", — говорится в сообщении.

Такое увеличение личного состава обеспечивает способность России защищать удерживаемую территорию, а также осуществлять затратные наступательные операции.

"Общая цифра российских потерь с учетом тех, кто поправится и может вернуться на поле боя, составляет около 240 — 290 тысяч человек", — рассказали в разведке Британии.

При этом отмечают, что это число не включает в себя группу Вагнера и их батальоны узников, которые воевали в Бахмуте.

Добавим, по данным Генштаба общие боевые потери России к утру 22 октября составляют уже более 293 830 оккупантов.

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