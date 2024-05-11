Де саме Леонардо да Вінчі створив "Мону Лізу": дослідники відкрили таємницю

Науковиця дослідила фон на зображенні та зіставила міст, гірський хребет та озеро на "Моні Лізі".

Леонардо да Вінчі створив одну із найбільш впізнаваних картин “Мона Ліза” на березі озера Комо в регіоні Ломбардія. Відомо це стало під час аналізу, який провела вчена Енн Піццоруссо.

Про це пише The Guardian.

Як стало відомо, науковиця використала свої знання з геології та історії мистецтв, аби виявити, що одну із найбільш впізнаваних картин в історії Леонардо да Вінчі створив на березі озера Комо, що на півночі Італії.

Науковиця дослідила фон на зображенні та зіставила міст, гірський хребет та озеро на "Моні Лізі" із видами південно-західних Альп місцевості Лекко в XIV ст. Цей регіон півночі Італії Леонардо да Вінчі відвідував 500 років тому.

"Арочний міст був всюдисущим по всій Італії та Європі, і багато з них виглядали дуже схожими. По мосту неможливо визначити точне місце розташування. Вони всі говорять про міст, і ніхто не говорить про геологію. Геологи не дивляться на картини, а історики мистецтва не дивляться на геологію", – наголосила науковиця.

Вона також додала, що скелі в Лекко складаються з вапняку, що і зобразив сіро-білим кольором на картині Леонардо. Також ні в Боббіо, ні в Ареццо немає озера, що видніється позаду жінки на портреті.

"Історики мистецтва роблять власні припущення, де була намальована Мона Ліза. Кожен, хто бачить міст, думає, що він там був. Але Піццоруссо переконливо визначила розташування, додавши докази присутності Леонардо в цьому районі, його геологію та, звичайно, міст", – оцінює результати дослідження науковиці Майкл Дейлі, директор організації ArtWatch UK.

Нагадаємо, що дослідники виявили рідкісний інгредієнт у складі фарби, якою Леонардо да Вінчі писав картину "Мона Ліза" XVI столітті.

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