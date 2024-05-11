У Міноборони США тестують бойових робособак-снайперів зі штучним інтелектом

Робот тестується ними "як одна з багатьох частин технології в оцінці наземної робототехніки"

У США командування спеціальних операцій морських сил проводить випробування "собак-роботів" зі штучним інтелектом, озброєних гвинтівками.

Про це пише The War Zone.

Роботів тестували упродовж чотирьох років. Зокрема, наземний апарат Vision 60 (Q-UGV) — "всепогодний наземний дрон" фірми Ghost Robotics, який розміром і силуетом справді нагадує собаку. Водночас зараз військові США перейшли до оцінки можливостей додавання наступальних можливостей цій машині.

"Наразі підрозділ спецназу ВМФ США має двох собак-роботів, оснащених дистанційною системою озброєння Onyx Industries SENTRY — один з гвинтівкою калібру 7,62x39 мм, а інший — з гвинтівкою Creedmoor калібру 6,5 мм, розповів Ерік Шелл, менеджер з розвитку бізнесу Onyx Industries" - мовится в повідомленні.

У Міноборони США повідомили, що наразі робот Q-UGV тестується ними "як одна з багатьох частин технології в оцінці наземної робототехніки".

"Наразі робот з гвинтівкою не стоїть на озброєнні їхніх підрозділів, а зброя є лише одним із варіантів корисного навантаження для цієї платформи", - вказано у повідомленні.

Додамо, українські військові наземним роботом-камікадзе Ratel S підірвали міст у селі Іванівське на Донеччині, який окупанти використовували для логістики.

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