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Стала відома зарплата військових на передовій

Стала відома зарплата військових на передовій

Зарплата військових на передовій

Також передбачена одноразова виплата після підписання контракту з ЗСУ.

Наразі максимальній розмір щомісячного забезпечення для військовослужбовців Збройних сил України становить 20 100 гривень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Відповідно до указів Президента та рішення Міністерства оборони з 1 лютого 2023 року мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військового становить 20 100 гривень. У зв'язку з укладенням першого контракту у 2024 році одноразова грошова допомога складає: для рядового складу - 24 224 грн, для сержантського і старшинського складу - 27 252 грн, для офіцерського складу - 30 280 грн", - повідомили в пресслужбі.

Крім того, для військових передбачена додаткова виплата у розмірі 100 000 гривень на місяць за участь у бойових діях і додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями — у розмірі 30 000 грн. Також військовим виплачується 70 000 гривень на місяць за кожні 30 днів перебування на передовій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в органах місцевого самоврядування збільшили оклади.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий пояснив нюанс високих зарплат в армії.

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