Сергій Корецький / © ТСН

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Збільшення зарплат військовим в Україні та реформа пенсійної системи вимагають грошей, яких у бюджеті зараз немає, а їх масштаб є непідйомний.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на Годині запитань до уряду у Верховній Раді 27 листопада.

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З його слів, в уряду, звісно, є бажання збільшити розмір базового забезпечення військових, але єдине обмеження — це наявність фінансів.

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«Мова не про 100 мільйонів гривень, не про 200, йде мова про десятки мільярдів гривень щомісяця…», — сказав прем’єр.

За словами Корецького мінімальне грошове забезпечення «тому і мінімальне, що є надбавки, додаткові виплати, і середня сума, яку отримує воїн, суттєво вища».

«Ми калькулювали різні сценарії і той базовий формат пенсійної реформи, над яким сьогодні працює уряд, передбачає близько 170 мільярдів гривень виплат щороку, майже до 200 мільярдів. На цей момент це непідйомна цифра, тобто потрібно рішення компромісне, яке покаже крок за кроком рух в цьому напрямку», —додав він.

Зарплати військових — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває робота над держбюджетом на 2027 рік. Одне з найскладніших питань — де знайти кошти, щоб підвищити зарплати військовим усередині країни, не розраховуючи на допомогу Заходу.

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Бюджетний комітет Ради ухвалив важливе проміжне рішення щодо виплат військовим. Депутати одностайно підтримали правку № 1279, яка передбачає підвищення зарплат для захисників.

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