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Стала известна зарплата военных на передовой

Стала известна зарплата военных на передовой

Зарплата военных на передовой

Также предусмотрена единовременная выплата после подписания контракта с ВСУ.

Максимальный размер ежемесячного обеспечения для военнослужащих Вооруженных сил Украины составляет 20 100 гривен.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Согласно указам Президента и решению Министерства обороны с 1 февраля 2023 года минимальный ежемесячный размер денежного довольствия военного составляет 20 100 гривен. В связи с заключением первого контракта в 2024 году одноразовая денежная помощь составляет: для рядового состава — 24 224 грн, для сержантского и старшинского состава – 27 252 грн, для офицерского состава – 30 280 грн", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для военных предусмотрена дополнительная выплата в размере 100 000 гривен в месяц за участие в боевых действиях и дополнительное вознаграждение за выполнение специальных задач вне боевых действий — в размере 30 000 грн. Также военным выплачивается 70 000 гривен в месяц за каждые 30 дней пребывания на передовой.

Напомним, ранее сообщалось, что в органах местного самоуправления увеличили оклады.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный объяснил нюанс высоких зарплат в армии.

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