ВСУ сбили российский Су-25 под Авдеевкой

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Снова отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25", — говорится в заявлении бригады.

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Там отметили, что оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в украинском небе, поэтому "будут падать и дальше".

К слову, в этот же день в оккупированном Донецке произошел "прилет" по ресторану, где российские боевики отмечали 10 лет провозглашения так называемой "ДНР".

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