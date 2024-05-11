ЗСУ збили російський Су-25 під Авдіївкою

Ураження ворожого літака – це робота зенітників 110-ї ОМБр.
Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.
Про це повідомили у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25", – йдеться в заяві бригади.
Там зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож "будуть падати й далі".
До слова, цього ж дня в окупованому Донецьку стався "приліт" по ресторану, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої "ДНР".
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