Шахтар – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на Класичне

У суботу, 11 травня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зійдуться в центральному матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Всеукраїнське футбольне дербі відбудеться на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

За три тури до кінця сезону "гірники" (67 очок) очолюють таблицю УПЛ, випереджаючи "біло-синіх" на чотири бали. У разі перемоги донецький клуб достроково завоює чемпіонський титул.

Де дивитися матч Шахтар – Динамо

Поєдинок між "Шахтарем" і "Динамо" покаже у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Динамо

Фаворитом українського Класичного букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Маріно Пушича можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия – 3,65. Виграш "Динамо" на чолі з Олександром Шовковським – 3,60.

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