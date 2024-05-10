Став відомий другий новачок УПЛ сезону-2024/25

Слідом за "Карпатами" підвищення в класі виборов "Інгулець".

Петровський "Інгулець" достроково забезпечив собі вихід до української Прем'єр-ліги (УПЛ) на сезон-2024/25.

Команда Владислава Лупашка розгромила "Агробізнес" із рахунком 3:0 та за два тури до завершення чемпіонату Першої ліги забезпечила собі підвищення в класі.

"Інгулець" уже точно не опуститься нижче другого місця, оскільки його перевага над "Лівим берегом", який йде на третій позиції, зросла до 12 очок. Відтак наступний сезон петрівці проведуть в елітному дивізіоні.

Таким чином, "Інгулець" повернувся до УПЛ після річної відсутності. Раніше клуб виступав в еліті українського футболу в сезонах 2020/21, 2021/22 та 2022/23.

"Інгулець" став другим новачком УПЛ сезону-2024/25. Раніше вихід до найвищого дивізіону чемпіонату України оформили львівські "Карпати", які зіграють в еліті вперше від сезону-2019/20.

Нагадаємо, напряму до елітного дивізіону виходять два найкращі клуби Першої ліги, а третя та четверта команди зіграють з 13-м та 14-м місцями УПЛ за право підвищення в класі.

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