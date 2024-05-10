Байден вразив публіку виконанням популярної пісні: відео

Потрапити в ноти мелодії американському лідерові не зовсім вдалося.

Під час відвідин культурного центру в місті Расін (штат Вісконсин) 81-річний президент США Джо Байден наважився заспівати.

Відповідне відео опублікувало видання Bild.

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Вітаючи одну із тутешніх пенсіонерок з днем народження, Байден виконав у мікрофон без музичного супроводу популярну пісню Happy Birthday to You.

Потрапити в ноти мелодії американському лідерові не зовсім вдалося. Однак присутні були задоволені і підспівували президенту, не звертаючи увагу на огріхи у виконанні.

Байден вразив публіку виконанням популярної пісні

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен вийшов на сцену з гітарою та в супроводі групи заспівав блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man. У такий спосіб він презентував нову ініціативу Держдепу, яку назвали "Глобальна ініціатива музичної дипломатії".

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