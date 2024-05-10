Байден поразил публику исполнением популярной песни: видео

Попасть в ноты мелодии американскому лидеру не совсем удалось.

Во время посещения культурного центра в городе Расин (штат Висконсин) 81-летний президент США Джо Байден отважился спеть.

Соответствующее видео опубликовало издание Bild.

Также читайте Байден поздравил православных с Пасхой и вспомнил о войне

Поздравляя одну из здешних пенсионерок с днем рождения, Байден исполнил в микрофон без музыкального сопровождения популярную песню Happy Birthday to You.

Попасть в ноты мелодии американскому лидеру не совсем удалось. Однако присутствовавшие были довольны и подпевали президенту, не обращая внимания на огрешности в исполнении.

Байден поразил публику исполнением популярной песни

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен вышел на сцену с гитарой и в сопровождении группы спел блюзовый стандарт Hoochie Coochie Man. Таким образом, он презентовал новую инициативу Госдепа, которую назвали "Глобальная инициатива музыкальной дипломатии".

Читайте также: