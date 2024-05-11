"Бавовна" у Донецьку зіпсувала свято бойовикам: з'явилося відео

Окупанти збиралися відсвяткували 10 років "проголошення ДНР", але на заваді стали потужні вибухи.

У тимчасово окупованому Донецьку 11 травня стався приліт за місцем збору бойовиків, які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення так званої "ДНР".

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов та оприлюднив відповідне відео.

"У Донецьку скаржаться, що HIMARS дуже гаряче привітав їх із днем так званої "ДНР". Місцеві мешканці публікують кадри "бавовни" та повідомляють про удар по ресторану Paradise у Ленінському районі, де часто збираються бойовики-сепаратисти. 11 травня у цій забігайлівці готувався автопробіг з нагоди так званого псевдореферендуму "молодої бананової республіки". Але щось підказує – на старт вийдуть далеко не всі учасники", – написав він під відео.

"Зіпсували свято": в окупованому Донецьку стався приліт за місцем збору бойовиків "ДНР"

Нагадаємо, партизани намалювали прапори України у тимчасово окупованому Донецьку.

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