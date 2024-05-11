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"Бавовна" в Донецке испортила праздник боевикам: появилось видео

"Бавовна" в Донецке испортила праздник боевикам: появилось видео

В Донецке 11 мая прогремели мощные взрывы / Фото: скриншот с видео

Оккупанты собирались отпраздновать 10 лет "провозглашения ДНР", но им помешали мощные взрывы.

Во временно оккупированном Донецке 11 мая произошел прилет по месту сбора боевиков, которые собрались, чтобы отметить 10 лет провозглашения так называемой "ДНР".

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов и обнародовал соответствующее видео.

"В Донецке жалуются, что HIMARS очень горячо поздравил их с днем так называемой ДНР. Местные жители публикуют кадры "бавовны" и сообщают об ударе по ресторану Paradise в Ленинском районе, где часто собираются боевики-сепаратисты. 11 мая в этой забегаловке готовился автопробег по случаю так называемого псевдореферендума "молодой банановой республики". Но что-то подсказывает – на старт выйдут далеко не все участники", – написал он под видео.

"Испортили праздник": в оккупированном Донецке произошел прилет по месту сбора боевиков "ДНР"

"Испортили праздник": в оккупированном Донецке произошел прилет по месту сбора боевиков "ДНР"

Напомним, партизаны нарисовали флаги Украины во временно оккупированном Донецке.

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