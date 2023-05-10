Результат ошеломит: вот зачем жгут лавровый лист дома

Задумывались ли вы когда-нибудь, что будет, если зажечь лавровый лист? Оказывается, эту популярную приправу можно использовать не только в блюдах.

Лавровые листья можно поджигать прямо в доме или квартире. Зачем так поступать? Когда лавровый лист тлеет, он выделяет специфический запах, который помогает в различных ситуациях:

Борется с неприятным запахом — например, если он уходит от лотка домашнего питомца или появился после приготовления рыбы. Если зажечь лавровый лист, дом быстро наполнится свежестью и такое ощущение продержится достаточно долго.

— например, если он уходит от лотка домашнего питомца или появился после приготовления рыбы. Если зажечь лавровый лист, дом быстро наполнится свежестью и такое ощущение продержится достаточно долго. Успокаивает — тлеющий лавровый лист действует на человека успокаивающе, поэтому стресс снижается и наступает расслабление. Такую процедуру хорошо проводить после тяжелого трудового дня.

— тлеющий лавровый лист действует на человека успокаивающе, поэтому стресс снижается и наступает расслабление. Такую процедуру хорошо проводить после тяжелого трудового дня. Снимает легкую боль — кроме успокаивающего эффекта, тлеющий лавр также помогает побороть болевые ощущения. Конечно, с сильной болью он не справится, но если у вас чуть-чуть болит голова, то может помочь не хуже аптечного средства.

— кроме успокаивающего эффекта, тлеющий лавр также помогает побороть болевые ощущения. Конечно, с сильной болью он не справится, но если у вас чуть-чуть болит голова, то может помочь не хуже аптечного средства. Нормализует атмосферу в доме – если поджечь лавровый лист, то можно улучшить психологическую атмосферу в доме, выровнять отношения между домочадцами.

– если поджечь лавровый лист, то можно улучшить психологическую атмосферу в доме, выровнять отношения между домочадцами. Улучшает насыщение кислородом — если у человека приступ удушья, то горящий лавровый лист поможет насытить организм кислородом.

— если у человека приступ удушья, то горящий лавровый лист поможет насытить организм кислородом. Отпугивает насекомых – запах лавра ненавидят муравьи, тараканы и другие насекомые, поэтому они точно забудут дорогу к вашему дому.

– запах лавра ненавидят муравьи, тараканы и другие насекомые, поэтому они точно забудут дорогу к вашему дому. Привлекает в дом хорошие новости — такое свойство приписывают лавровому листу, тлеющему в китайских традициях.

Также горящий лавр широко используют в различных магических и эзотерических обрядах. Считается, что вместе с этим запахом в здание приходит богатство, а аура домочадцев очищается от любого негатива.

Как правильно поджечь лавровый лист

Казалось бы, здесь нет ничего тяжелого. Но нужно помнить о некоторых важных нюансах.

Прежде всего, можно использовать только сухие лавровые листья. Иначе они не будут гореть или тлеть. В зависимости от площади помещения выбирают и количество листиков. Для средней площади достаточно пары листочков.

Поджигать лавровый лист нужно над емкостью, например миской, с помощью спички или зажигалки. Когда лавр уже начинает тлеть, его кладут в миску и проносят по всем комнатам дома. Когда процедура окончена, можно почувствовать успокаивающий эффект.

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