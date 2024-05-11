РФ скидає бомби на власну територію: розвідка Британія назвала причини

Через "загублені" бомби є потерпілі.

Інциденти з аварійними сходженнями боєприпасів з російських літаків на власній території означають системну проблему, яка становить загрозу для цивільного населення Російської Федерації.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Британські розвідники згадали серію випадків скидання боєприпасів з російських літаків, які летіли, аби запускати їх по цілях на території України. Зокрема, 4 травня винищувач впустив ФАБ-500 над Білгородом. Місцевий губернатор розповів, що внаслдіок вибуху було пошкоджено 30 будинків, 10 авто, а п'ять осіб постраждали. Крім того, 18 лютого з’являлася інформація про ФАБ-250, який впав неподалік від Білгорода. Тоді довелось евакуйовувати 150 осіб.

Розвідка Британії наголошує, лише за березень-квітень 2024 року над Білгородською областю "загубили" 20 боєприпасів.

"Дані випадки вказують на тривалу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 11 травня в Росії сталася "бавовна". Місцеві жителі повідомили про "бавовну" у Курській та Бєлгородській областях.

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