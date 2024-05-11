Военнослужащие ВС РФ отказываются идти в наступление на Харьков — "Атеш"

Ни один из них не готов идти на риск военной операции.

Военнослужащие вооруженных сил России отказываются атаковать Харьков и идти на штурм области.

Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Агент "Атеш", служащий в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС РФ, передает информацию, что в его подразделении одно из отделений наотрез отказалось идти на штурм в Харьковской области", — говорится в сообщении.

По данным партизан, бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе и были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций со стороны российских оккупационных войск.

"Когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги", — отметили в "Атеше".

Напомним, попытку наступления в Харьковской области подтвердили в Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что попытка прорыва началась в 5:00 утра, но успехом не увенчалась. На место сражений бросили резервные подразделения.

Аналитики считают, что оккупанты не смогут захватить Харьков.

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