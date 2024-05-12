Ломаченко – Камбосос: видео мощного нокаута

Украинец одержал досрочную победу в одиннадцатом раунде.
В воскресенье, 12 мая, украинский боксер Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.
Поединок в австралийском городе Перт завершился в одиннадцатом раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем добил его ударами по корпусу – рефери вмешался и остановил поединок, зафиксировав победу Ломаченко нокаутом.
Ломаченко – Камбосос: видео нокаута
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV
Таким образом, Ломаченко вернул себе звание чемпиона мира в легком весе. Для Василия это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.
Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом).
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