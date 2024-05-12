Ломаченко – Камбосос: відео потужного нокауту

У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Поєдинок в австралійському місті Перт закінчився в одинадцятому раунді. Спершу українець відправив суперника в нокдаун, а потім добив його ударами по корпусу – рефері втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Ломаченка нокаутом.

Ломаченко – Камбосос: відео нокауту

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Таким чином, Ломаченко повернув собі звання чемпіона світу в легкій вазі. Для Василя це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом).

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