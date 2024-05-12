Ломаченко – Камбосос: найкращі моменти бою (відео)

У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа у бою за вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Поєдинок в австралійському місті Перт закінчився в одинадцятому раунді. Українець здобув видовищну дострокову перемогу. Василь відправив австралійця в нокдаун, а потім добив його ударами по корпусу.

Рефері втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Ломаченка нокаутом. Паралельно команда Камбососа викинула білий рушник, рятуючи свого боксера від безжального побиття.

До вашої уваги відео найкращих моментів переможного для українського боксера поєдинку.

Ломаченко – Камбосос: відеоогляд чемпіонського бою

Перемогою над австралійцем Ломаченко повернув собі звання чемпіона світу в легкій вазі. Для Василя це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом).

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