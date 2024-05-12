Ломаченко – Камбосос: лучшие моменты боя (видео)

В воскресенье, 12 мая, украинский боксер Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Поединок в австралийском городе Перт завершился в одиннадцатом раунде. Украинец одержал зрелищную досрочную победу. Василий отправил австралийца в нокдаун, а затем добил его ударами по корпусу.

Рефери вмешался и остановил поединок, зафиксировав победу Ломаченко нокаутом. Параллельно команда Камбососа выбросила белое полотенце, спасая своего боксера от безжалостного избиения.

Вашему вниманию видео лучших моментов победного для украинского боксера поединка.

Ломаченко – Камбосос: видеообзор чемпионского боя

Победой над австралийцем Ломаченко вернул себе звание чемпиона мира в легком весе. Для Василия это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом).

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