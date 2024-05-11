У DeepState показали відео ударів по техніці ворога на Харківщині

Сили оборони вразили російську техніку в Харківській області.

Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.

Зазначається, що ворог відновив спроби просувань, а також продовжує обстріли прикордонних населених пунктів.

"Противник, окрім відтинку Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка, намагається прориватися в районі Огірцеве-Гатище-Плетенівка", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що московити до основних сил піхоти застосовують в підтримку техніку, але Сили Оборони одразу зустрічають її скидами та FPV-дронами, які є в тому районі, по суті, одними з основних засобів ураження.

"Стримування ворога триває", - вказано у повідомленні.

ЗСУ вдарили по російській техніці на Харківщині

Наступ РФ на Харків: що відомо

Російські війська почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки у вигляді хреста та ромба.

Наразі широкомасштабного наступу армії Російської Федерації на півночі Харківської області немає. Сили оборони України контролюють ситуацію.

Під час наступу ворога на Харківщині протягом доби ЗСУ відбили там 20 російських атак.

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