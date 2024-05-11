Наступ росіян на Харківщині: де тривають важкі бої — Синєгубов

Для Харкова немає загрози наземної операції з боку ворога.

У суботу, 11 травня, під час наступу російської армії на Харківщині важкі бої тривають в районі тих населених пунктах, які перебували в “сірій зоні” на північному та північно-східному кордоні області.

Про це повідомив на зустрічі із журналістами начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, українські воїни ведуть бої з окупантами в Стрілечій, Пильній, Борисівці, а також в районі Олійникового та Огірцевого.

“Противник намагався наступати на інших напрямках у межах області: ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби були зупинені Силами оборони”, - повідомив Синєгубов.

Керівник області наголосив, що ситуація на напрямках наступу окупантів повністю контрольована.

“Сюрпризів ворог для нас не приніс — наткнувся на вогневе ураження українських бойових бригад”, - наголосив він.

Олег Синєгубов запевнив, що немає загрози наземної операції з боку ворога для Харкова.

“Сили оборони роблять усе можливе для втримання позицій. Усі держоргани працюють на місцях”, - повідомив начальник ОВА.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська окупаційна армія намагалася атакувати у Харківській області. Збройні сили України відбили понад 20 атак на Слобожанському і Куп’янському напрямках.

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