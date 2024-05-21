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Росія атакувала Україну безпілотниками: як відпрацювала ППО

Росія атакувала Україну безпілотниками: як відпрацювала ППО

Українські військові збили російські дрони-камікадзе

Українські захисники збивали ворожі дрони в межах семи областей.

Російські війська атакували Україну 29 безпілотниками типу Shahed-131/136 у ніч проти 21 травня.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Вночі окупанти влаштували по Україні атаку 29 ударними дронами типу Shahed-131/136 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, мис Чауда.

"Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби", – зазначається в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою вдалося збити 28 ворожих дронів у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, російські загарбники вночі та вранці 21 травня атакували Харків. Внаслідок атаки уламки ворожих дронів завдали руйнувань. Постраждали четверо людей.

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