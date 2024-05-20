Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 травня?

Один із найщасливіших днів у всьому місячному календарі, коли слід ставати до будь-яких – найскладніших та найтрудомісткіших – проєктів, насамперед, професійного характеру. Йдеться зокрема і про ті справи, які були розпочаті енний час тому, але відкладені до кращих часів – можна вважати, що він настав. Секрет успіху полягає в тому, щоб одразу ж – від самого початку – взяти добрий темп і утримувати його протягом усього часу.

Рак

Раки можуть досягти будь-якої мети – як професійного, так і особистого характеру, але – з однією умовою: вони припинять тупцювати на місці, і тим більше відступати назад. Досягти поставленої мети можна, тільки зробивши рішучий крок уперед, – після нього все піде вже начебто само собою, за наростальною. Загалом, не варто зволікати — необхідно здійснювати рухи тіла, які приведуть до успіху.

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