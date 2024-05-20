Какому знаку Зодиака повезет 21 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 мая?

Один из самых счастливых дней во всем лунном календаре, когда приступать к любым – самым сложным и трудоемким – проектам, прежде всего профессионального характера. Речь идет в том числе и о тех делах, которые были начаты энное время назад, но отложены до лучших времен – можно считать, что они настали. Секрет успеха состоит в том, чтобы сразу же – с самого начала – взять хороший темп, и удерживать его в течение всего времени.

Рак

Раки могут достичь любой цели – как профессионального, так и личного характера, но – с одним условием: они перестанут топтаться на месте и уж тем более пятиться назад. Достичь поставленной цели можно, только сделав решительный шаг вперед – после него все пойдет уже как будто бы само собой, по нарастающей. В общем, не стоит медлить – необходимо совершать телодвижения, которые приведут к успеху.

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