Россия атаковала Украину беспилотниками: как отработала ПВО

Российские войска атаковали Украину 29 беспилотниками типа Shahed-131/136 в ночь на 21 мая.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночью оккупанты устроили по Украине атаку 29 ударными дронами типа Shahed-131/136 из трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск, мыс Чауда.

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"Воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы", – отмечается в сообщении.

В результате противовоздушного боя удалось сбить 28 вражеских дронов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.

Напомним, российские захватчики ночью и утром 21 мая атаковали Харьков. В результате атаки обломки вражеских дронов нанесли разрушения. Пострадали четыре человека.

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