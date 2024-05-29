В Ізраїлі сказали, коли завершиться війна проти ХАМАСу в Газі – Financial Times

Початковий план війни Ізраїлю проти ХАМАСу визначив 2024 рік як рік бойових дій.

В Ізраїлі визначили термін перебігу війни у Газі. У країні вважають, що бойові дії триватимуть ще 7 місяців.

Про це пише Financial Times із посиланням на заяву радника з національної безпеки країни та довіреної особи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Цахі Ханегбі.

Він сказав, що саме до кінця 2024 року Ізраїль досягне своєї мети і знищить правління ХАМАС на палестинській території, що наразі перебуває у облозі.

"Зараз ми на п’ятому місяці 2024 року, а це означає, що цього року нас чекає ще сім місяців боротьби”, – заявив він у інтерв’ю.

Раніше видання із посиланням на ізраїльських офіційних осіб, повідомляло, що війна проти ХАМАСу триватиме майже цілий рік з різним рівнем інтенсивності, щоб знищити бойовиків як провідну військову та політичну силу в Газі.

“Ці цілі війни не змінилися, і найближчі місяці покликані поглибити наші досягнення та досягти нашої мети. Що потрібно, так це терпіння та знання, як бути сильними. Це те, що дозволило нашій нації вижити 75 років, а до цього три тисячі років”, — сказав Ханегбі.

Нагадаємо, атака Ізраїлю на Рафах, що розпочали 6 травня, змусила понад мільйон жителів покинути місто.

Більшість з них вже неодноразово були переміщені під час майже восьмимісячної війни між Ізраїлем і ХАМАСом. Зараз родини розмістили по імпровізованих наметових таборах та інших зруйнованих війною районах.

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