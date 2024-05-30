Німецькі війська в Україні: Пісторіус зробив категоричну заяву

Міністр не бачить переваг у проведенні навчань німецькими інструкторами на українській території.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив проти того, щоб німецькі військові тренували українських бійців на території України.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Пісторіус пояснив, чому проти відправлення німецьких інструкторів до України.

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"Додана вартість, якої я не бачу, непропорційна ризику і зусиллям, які доведеться докласти, і тому для нас це не варіант", – сказав очільник Міноборони Німеччини.

Як заявив Пісторіус під час перемовин із урядом Франції напередодні, в нього не склалося враження, що Париж вже ухвалив рішення про те, що французькі інструктори проводитимуть навчання на території України.

"Але навіть якби це було так, це все одно було б рішенням Франції… Ніхто ще не зміг пояснити, в чому полягає велика перевага, в чому полягає додана вартість проведення навчань на українській території", – висловився німецький міністр.

До слова, видання Politico з посиланням на джерело повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за дозвіл Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території.

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