Саміт НАТО у Вашингтоні: США запропонує Україні пакет безпекової допомоги – ЗМІ

У Сполучених Штатах не очікують будь-яких кардинальних рішень щодо запрошення України до членства в НАТО.

На саміті НАТО, який цього літа пройде у Вашингтоні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги. Однак не йдеться про членство в Альянсі.

Про це пише "Defensenews".

За словами посла США при НАТО Джуліанни Сміт, крім цього пакету, 32 країни завершують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України, з яких 13 вже укладено.

Також відомо, що пакет допомоги включатиме роботу над визначенням нових ресурсів для України.

Що запропонують в безпековій угоді із НАТО

Зазначається, що оголошення пакету означатиме визначення певної двосторонньої підтримки, яка наразі надається Україні, та передача її під командування НАТО

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", – наголосила посол США при НАТО.

Нагадаємо, у липні лідери країн-членів НАТО зберуться у Вашингтоні на ювілейний саміт, присвячений 75-й річниці Альянсу.

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