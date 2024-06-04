Росіяни вдарили "Іскандерами" по Дніпру: все, що відомо про атаку

Вранці 4 червня Росія атакувала Дніпро. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет у місті потрощило приватний сектор, пошкоджено півтора десятка автівок. На жаль, є поранені, серед них - одномісячна дитина.

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Наслідки атаки на Дніпро

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, на щастя обійшлося без загиблих, утім багато людей отримали поранення різної ступені важкості. Станом на 11 ранку відомо, що постраждалих 7, серед них - діти.

"Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці", - заявив очільник Дніпропетвровської ОДА Сергій Лисак.

Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

Людмила - матір того самого 17-ти річного хлопця. Жінка каже, що в момент падіння уламків вся її сім’я була вдома: чоловік, двоє дітей та її старенька мати. Усі, крім хлопчини, відбулися переляком - молодшу дитину дивом від уламків захистив чоловік.

Від вибуху “будинок підстрибнув на місці”

Відчув на собі наслідки “руского міра” і Олександр. Чоловік був удома і прокинувся від першого вибуху ракети, передає слова очевидця Суспільне Дніпро.

"Почули проліт ракети. І сильний вибух. Було відкрите вікно — вилетіла москітна сітка в палісадник. Скло лишилося ціле, поламало люстру. Зразу ж другий проліт — і удар. Посипалася штукатурка, з'явилися тріщини на штукатурці, на стінах. У сусідів уламки шиферу встрягли в землю, як кинджал. Я був у квартирі, підскочив з дивану. Будинок підстрибнув на місці", - розповів він.

Уламки пошкодили лікарню і школу

Пошкодили росіяни в Дніпрі не тільки приватний сектор, але й 16 багатоповерхівок, місцеву лікарню швидкої допомоги, поліклініку та школу. Навколо ж очевидці знаходять сотні ось таких от металевих кубиків. Ракети з подібним начинням використовують спеціально, щоб вбити побільше живої сили противника.

Тож, на щастя, ракету вдалося збити ППО, якби цього не сталося - кожен такий уламок міг забрати життя одного мирного українця. 19 серпня 2023 року така сама ракета прилетіла по Чернігівському Драмтеатру і забрала 7 життів. Тоді загалом постраждали ще 129 людей, з яких - 15 дітей та 15 працівників поліції.

Через атаку армії РФ по Дніпру 4 червня правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, вночі проти вівторка, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Сили ППО збили дві ракети. Втім, падіння уламків наробило лиха.

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