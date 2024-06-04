Нардеп назвав дві професії, які треба забронювати на 100%

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Федір Веніславський заявив, що Кабінет міністрів невдовзі має затвердити постанову про бронювання від мобілізації поліцейських та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Так як і поліцейські, рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету міністрів України… Я думаю, що рятувальники з точки зору законодавчого регулювання і з точки зору завдань, які вони виконують – забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати", - зазначив Веніславський.

Федір Веніславський також додав, що розмов про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників у парламенті та в уряді нині немає. Однак, якщо такі пропозиції лунатимуть, це питання винесуть на Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"…я сподіваюся, що Кабінет Міністрів України виважено підійде до цієї проблеми. А ми зі свого боку, на засіданні комітету це питання також піднімемо, якщо будуть якісь сигнали про те, що є наміри зняти бронь з ДСНС або з поліцейських", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко напередодні повідомляв, що Кабмін може позбавити ДСНС бронювання від мобілізації.

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