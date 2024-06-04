Нардеп назвал две профессии, которые нужно забронировать на 100%

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и разведке Федор Вениславский заявил, что Кабинет министров вскоре должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации полицейских и работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

"Так как и полицейские, спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенция и ответственность Кабинета министров Украины… Я думаю, что спасатели с точки зрения законодательного регулирования и с точки зрения выполняемых ими задач – обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать", - отметил Вениславский.

Федор Вениславский также добавил, что разговоров о снятии бронирования с полицейских и спасателей в парламенте и правительстве сейчас нет. Однако, если такие предложения будут раздаваться, этот вопрос будет вынесен на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"…я надеюсь, что Кабинет Министров Украины взвешенно подойдет к этой проблеме. А мы со своей стороны на заседании комитета этот вопрос также поднимем, если будут какие-то сигналы о том, что есть намерения снять бронь с ГСЧС или с полицейских", - резюмировал нардеп.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко накануне сообщал, что Кабмин может лишить ГСЧС бронирования от мобилизации.

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