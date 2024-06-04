Английский язык станет обязанностью в Украине: Рада окончательно приняла законопроект

Закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.
Во вторник, 4 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №9432 Владимира Зеленского о применении английского языка в Украине.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
"ЗА" поддержали 236 народных депутатов.
Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.
Также в последний момент, по словам народного депутата, была дискуссия по правке №336, которая была внесена за день до принятия закона. Она предусматривает бюджетную поддержку кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов. Была поддержана 226 голосами.
Напомним, в июне 2026 года Владимир Зеленский предложил парламенту официально закрепить статус английского языка как международного.
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