Английский язык станет обязанностью в Украине: Рада окончательно приняла законопроект

Закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Во вторник, 4 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №9432 Владимира Зеленского о применении английского языка в Украине.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"ЗА" поддержали 236 народных депутатов.

Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Также в последний момент, по словам народного депутата, была дискуссия по правке №336, которая была внесена за день до принятия закона. Она предусматривает бюджетную поддержку кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов. Была поддержана 226 голосами.

Напомним, в июне 2026 года Владимир Зеленский предложил парламенту официально закрепить статус английского языка как международного.

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