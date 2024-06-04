Росія вдарила по Дніпрі ракетами: перші деталі про наслідки

Вночі проти вівторка, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по Дніпрі. Сили ППО збили дві ракети. Втім, падіння уламків наробило лиха.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок падіння уламків сталися пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

Крім того, є потерпілі. Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, перебуває у задовільному стані. 17-річний юнак опинився у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Лисак наголосив, що у ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби.