Відключення світла в Україні 4 червня: де і коли не буде електрики

Споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

У вівторок, 4 червня, по всій території України відключення світла відбуватимуться за графіками протягом всього дня. Для усіх областей буде встановлено ліміти.

Про це повідомили у пресслужбах НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Прогнозується, що впродовж всієї доби в регіонах України споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

"Завтра, 4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні НЕК.

Тим часом у ДТЕК зауважують, що стабілізаційні відключення діятимуть у Києві, Київській, Донецькій та Одеській областях. Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.

Втім, у Дніпропетровській області обмеження електрики на 4 червня не прогнозуються. Зазначається, що доведені "Укренерго" ліміти дозволяють не застосовувати графіки відключень.

Як повідомлялося, у Києві запровадили найжорсткіші відключення світла. Якщо у більшості регіонів відключення світла становлять від 4 до 8 годин без електрики, то у Києв світла не буде сумарно від 9 до 12 годин на добу.

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