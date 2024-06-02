"Може бути і гірше": експерт з енергетики навів сценарії відключень світла

Відключення будуть. І будуть вони щонайменше по три-чотири години на добу.

Під час опалювального сезону на українців чекають три-чотири, а в столиці й 7-8-годинні відключення електроенергії.

Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю NV.

Під час майбутнього опалювального сезону, який влада досі конкретно не прокоментуватла, на українців чекають довготивалі відключення світла. І вже зараз, у перші дні літа, можна сказати, чи підлягає відновленню пошкоджені росіянами під час ракетних атак об'єкти.

"Зрозуміло, що ми можемо відновити навіть теоретично. Абсолютно чітко видно всі цифри; незрозуміло, які будуть наслідки додаткових атак, це фактор невизначеності. І не зовсім зрозуміло по декількох об'єктах, які можна буде відновити чи не можна буде, — це буде залежати від того, як швидко приїде певне обладнання. І це зараз ще не визначено остаточно", — зазначив Харченко.

Відночас він запевнив, що громадянам слід готуватися до тривалих відключень світла.

"Відключення будуть. І будуть вони щонайменше по три-чотири години на добу. Це в ідеальному сценарії. А Києву поки що треба готуватися до семи-восьми годин на добу. Знов таки, це непоганий сценарій, може бути і гірше", — повідомив він.

Нагадаємо, 3-го червня у столиці застосовуватимуть стабілізаційні відключення. Вони діятимуть протягом усієї доби, а не в ранкові та керівні години.

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