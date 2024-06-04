Россия ударила по Днепру ракетами: первые детали о последствиях

Ночью против вторника, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Силы ПВО сбили две ракеты. Впрочем, падение обломков наделало беды.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате падения обломков произошло повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар. Повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.

Кроме того, есть потерпевшие. Среди них – дети. Мальчик, которому 1 месяц находится в удовлетворительном состоянии. 17-летний парень оказался в больнице в состоянии средней тяжести.

Также пострадали и 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Лисак отметил, что в ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.

Последствия удара по Днепру 4 июня. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как сообщалось, тревогу в Днепропетровской области объявляли несколько раз. Около 05:00 в Днепре прогремели два взрыва.

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