В Днепре прогремели два взрыва

Взрывы раздались во время воздушной тревоги.
В Днепре в ночь на 4 июня прогремели два мощных взрыва.
Об этом сообщают местные жители.
Сообщается, что после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
Также в сообщении указывается, что после взрывов над Днепром поднимается столб дыма.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке и юге страны.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области кафиры убили женщину и ребенка.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики атаковали Украину БПЛА неустановленного типа.
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