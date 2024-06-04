В Днепре прогремели два взрыва

Взрывы раздались во время воздушной тревоги.

В Днепре в ночь на 4 июня прогремели два мощных взрыва.

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Об этом сообщают местные жители.

Сообщается, что после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Также в сообщении указывается, что после взрывов над Днепром поднимается столб дыма.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке и юге страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области кафиры убили женщину и ребенка.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики атаковали Украину БПЛА неустановленного типа.

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