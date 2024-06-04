В Сумской области раздался 61 взрыв

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего был зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы потерпели Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Великописаревская общины.
- Юношеская община: совершены артиллерийские обстрелы (5 взрывов).
- Николаевское общество: был обстрел из артиллерии (5 взрывов).
- Хотинская община: враг нанес удары из минометов (19 взрывов) и танка (1 взрыв).
- Белопольское общество: зафиксированы артиллерийские обстрелы (11 взрывов).
- Краснопольское общество: 2 мины сбросил враг на территорию общины. Также нанесены удары с артиллерии (3 взрыва), обстрелы FPV дронами (3 взрыва) и сброс с БПЛА взрывных устройств (8 взрывов).
- Середино-Будская община: совершены минометные обстрелы (2 взрыва).
- Великописаревское общество: зафиксирован сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области кафиры убили женщину и ребенка.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики атаковали Украину БПЛА неустановленного типа.
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