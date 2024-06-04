В Сумской области раздался 61 взрыв

За прошедшие сутки захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего был зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы потерпели Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Великописаревская общины.

Юношеская община: совершены артиллерийские обстрелы (5 взрывов).

Николаевское общество: был обстрел из артиллерии (5 взрывов).

Хотинская община: враг нанес удары из минометов (19 взрывов) и танка (1 взрыв).

Белопольское общество: зафиксированы артиллерийские обстрелы (11 взрывов).

Краснопольское общество: 2 мины сбросил враг на территорию общины. Также нанесены удары с артиллерии (3 взрыва), обстрелы FPV дронами (3 взрыва) и сброс с БПЛА взрывных устройств (8 взрывов).

Середино-Будская община: совершены минометные обстрелы (2 взрыва).

Великописаревское общество: зафиксирован сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области кафиры убили женщину и ребенка.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики атаковали Украину БПЛА неустановленного типа.

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