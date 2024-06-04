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Астрологический прогноз на 4 июня

Астрологический прогноз на 4 июня

Скипетр - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно получить неожиданные – тайные – знания, которые позволят решить любую, даже очень сложную, проблему. Время благоприятно для любых начинаний, поэтому не стоит терять драгоценный шанс. 

Символ дня: скипетр. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр, прозрачный аметист. 

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже. 

Болезни дня: причиной недугов, появившихся – или проявившихся – в этот день, может стать стресс, поэтому важно держать себя в руках. Также велика вероятность проблем с кровью, которую сегодня нельзя сдавать, и травм – чтобы их избежать, рекомендуется умерить физическую активность. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, еще лучше – постным, но при этом необходимо отказаться от цитрусовых и картофеля. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и уничтожать вредителей. 

Магия и мистика дня: удачными будут магические действия, использующие целительную и очищающую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими и быстро сбываются, но их трактовку лучше доверить специалисту. 

Табу дня: необходимо избегать общения с людьми, которые могут оказать мощное негативное психологическое влияние. 

Цитата дня: "Не успеешь найти смысл жизни, как его уже подменили" (Джордж Карлин). 

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