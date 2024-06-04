Астрологічний прогноз на 4 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна отримати несподівані – таємні – знання, які дозволять вирішити будь-яку, навіть дуже складну проблему. Час сприятливий для будь-яких починань, тому не варто втрачати дорогоцінний шанс.

Символ дня: скіпетр.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: смарагд, адуляр, прозорий аметист.

За яку частину тіла відповідає: ноги – від колін і нижче.

Хвороби дня: причиною недуг, що з'явилися — або виявилися — цього дня, можуть стати стреси, тому важливо тримати себе в руках. Також велика ймовірність проблем із кров'ю, яку сьогодні не можна здавати, та травм – щоб їх уникнути, рекомендується стримати фізичну активність.

Харчування дня: харчування має бути помірним, ще краще – пісним, але водночас необхідно відмовитись від цитрусових та картоплі.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами та знищувати шкідників.

Магія та містика дня: вдалими будуть магічні дії, що використовують цілющу та очищувальну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, є віщими і швидко збуваються, але їхнє трактування краще довірити фахівцю.

Табу дня: необхідно уникати спілкування з людьми, які можуть мати сильний негативний психологічний вплив.

Цитата дня: "Не встигнеш знайти сенс життя, як його вже підмінили" (Джордж Карлін).

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