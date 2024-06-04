У НАТО назвали строки початку війни з Росією

Раніше у НАТО давали прогнози, що РФ знадобиться близько десяти років, щоб відновити боєздатність армії.

У країн НАТО є ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до можливого збройного конфлікту з Росією.

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Таку думку висловив голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен, інформує Bloomberg.

Він заявив, що раніше у НАТО давали прогнози, що РФ знадобиться близько десяти років, щоб відновити свою армію після виснаженого вторгнення до України.

"Але я думаю, що тепер у нас знову менш як 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії. У неї піде певний час, що дає нам вікно на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси одночасно з підтримкою України", – сказав Крістофферсен.

Він зазначив, що за останній рік Росія майже не змінила своїх позицій біля кордонів Норвегії, що дозволяє Осло виконати вимоги для посилення обороноздатності, про які домовились у межах НАТО.

"Тож ми можемо наповнити ці плани і ці рішення змістом протягом наступних років, але нам потрібно прискоритись. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути готовими до всього, що може статися", - резюмував очільник Збройних Сил Норвегії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський експерт припустив, чи братимуть участь європейські війська у бойових діях в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі істерично звинуватили НАТО в ескалації "безглуздої війни" в Україні.

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