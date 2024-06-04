Росія вночі запустила нову групу БпЛА на північ України

Наразі безпілотники тримають курс на місто Ніжин.
Російські загарбники в ніч проти 4 червня запустили чергову групу ударних безпілотників по Україні.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
"БпЛА через Сумську область курсом на Чернігівщину!" - йдеться в повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що наразі безпілотники тримають курс на місто Ніжин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині окупанти вбили жінку та дитину.
Крім того, ми раніше інформували, що через загрозу балістики на сході оголошували повітряну тривогу.
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